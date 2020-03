Per concludere la Serie A bisognerebbe “spostare” Euro 2020

La Figc: «Il presidente federale ha proposto alla Lega, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio». Cosa vuole dire? Cancellare lo stage dell’Italia e l’amichevole di Cagliari. Se gli Europei non saranno rimandati programmare altri turni di A dopo l’1 giugno non è possibile perché da quella data in poi le varie federazioni nazionali “entreranno in possesso” dei calciatori. E comunque anche l’ipotesi di giocare mercoledì 27 e domenica 31 potrebbe complicarsi se Juventus, Napoli o Atalanta raggiungeranno la finale di Champions (30 maggio) o se Inter o Roma conquisteranno quella di Europa League (il 27). Ecco perché su quelle date adesso non si può far conto con sicurezza. Crudele ma vero: per disputare tutte le 38 giornate, è necessario che le italiane non vadano fino in fondo delle coppe europee. Se invece il loro cammino si interromperà ai quarti, ci saranno più date per il campionato, ma anche un maggio super compresso. Sempre, lo ripetiamo, che l’Uefa non decida di spostare in avanti l’Europeo. Perché se ciò diventasse realtà il calendario dei tornei nazionali e delle coppe continentali potrebbe slittare in avanti. Per il momento il problema è solo dell’Italia, ma siccome un po’ in tutta Europa (a parte la Premier inglese) si sta iniziando a giocare a porte chiuse, il rischio è che la situazione del nostro Paese ci sia anche altrove a breve. In quel caso la pressione su Nyon aumenterebbe. (CdS)