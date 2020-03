Pardo: “Questo è un momento per stare insieme, bisogna usare la testa”

Pierluigi Pardo, giornalista Dazn, è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: “Ieri, grande vittoria dell’Atalanta, con uno straordinario Ilicic, mai così in forma. Il coronavirus è un virus, oramai una forma di pandemia che ha un picco e una discesa, che secondo me non durerà in eterno. I social network dovrebbero assicurarci , però stare a casa non è la fine del mondo. A me piace la Play Station mi diverte , poi è un momento per stare insieme, mi raccomando usiamo la testa.”