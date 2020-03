Il Napoli lavora per programmare la prossima stagione. Il ds azzurro Giuntoli avrebbe messo nel mirino due calciatori: Hakan Calhanoglu del Milan e Diogo Jota del Wolverhampton. Il turco in forza al Diavolo piace a RInghio, che lo ha allenato per 18 mesi a Milanello, mentre il portoghese (assistito da Jorge Mendes) è una delle rivelazioni della stagione con ben 15 reti e 6 assist in 36 presenze.