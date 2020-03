Il Napoli si allena a Castel Volturno rispettando tutte le procedure

LE PRECAUZIONI

La squadra si è allenata a Castel Volturno e le procedure da rispettare per evitare il rischio contagio sono sempre più rigide. I calciatori s’intrattengono il meno possibile al centro sportivo evitando di stare tutti insieme in ambienti chiusi e ciò avviene anche al momento delle docce: gli spogliatoi sono larghi e si rispettano al massimo le distanze, stessa cosa vale per la sala massaggi. E poi tutti a casa, non si pranza più insieme al termine dell’allenamento e i calciatori tornano subito dalle loro famiglie. Un clima sempre più surreale, dopo lo stop al campionato è saltata la trasferta di Verona che era programmata venerdì e per dopodomani Gattuso ha fissato una giornata di riposo. Poi in campo quattro giorni di fila fino alla seduta rifinitura del match di Champions League in programma martedì a Castel Volturno e la partenza in pomeriggio per Barcellona. Fonte: Il Mattino