Messaggio del Presidente del Chievo Fotitudo Women

Con il nuovo decreto di ieri anche il calcio, in tutte le categorie, chiude le porte. Un momento certamente delicato che con le dovute contromisure adottate, ci si augura possa essere superato e, dal 4 aprile in poi, possano riprendere le attività consuete.

In casa gialloblù, il patron Giuseppe Boni puntualizza: “Prendere delle decisioni per tempo è sempre difficile. Forse, visto l’incremento continuo e costante la decisione di sospendere i campionati poteva essere presa con una settimana di anticipo. Dispiace perchè quando la passione è forte fermarsi non è mai facile, ma era giusto farlo”. Per quanto riguarda i campionati di Serie B e Primavera Boni aggiunge: “Sperando che il virus venga debellato, vedremo quali decisioni prenderà la Figc. Se tutto tornerà alla normalità, presumibilmente si finirà più tardi oppure si giocherà infrasettimana”.

Il presidente, ha fatto sentire la sua vicinanza alle ragazze: “Non dobbiamo abbatterci ma prendere il lato positivo di questa situazione. Ho augurato alle ragazze (e agli allenatori) che usino questo momento per rilassarsi per poi essere pronte per ripartire a cento all’ora, perchè il campionato è ancora lungo e tutto da giocare”

Uff. Stampa