MERCATO – Raiola contatta il Napoli per un suo assistito del Milan

Nonostante che l’Italia vive in piena emergenza per il rischio contagio di Coronavirus, il mercato non si ferma e i procuratori cercano di piazzare i propri assistiti. Secondo le pagine del Corriere dello Sport Mino Raiola, uno degli agenti più potenti al mondo ha diversi giocatori che vorrebbe piazzare nel mercato estivo. Non solo Donnarumma che ha il contratto in scadenza nel 2021, ma anche Ibrahimovic e Bonaventura. Su quest’ultimo il buon Mino ha contattato Napoli e Lazio, per sondare il terreno.

La Redazione