In vista del Barcellona buone notizie per il Napoli

In questo periodo dove c’è il contagio di Coronavirus e sta inevitabilmente condizionando la vita di tutte le persone, anche il calcio si sta adeguando alle decisioni del Governo italiano e non solo. Ieri si è giocato a porte chiuse la sfida Valencia-Atalanta, la stessa cosa riguarderà Psg-Borussia Dortmund e la prossima settimana anche Juventus-Lione, Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli. In Europa League le sfide anche di Roma e Inter, andata e ritorno. Per gli azzurri, come riporta il CdS, c’è una buona notizia, sembra che si sarebbero risolti i problemi di volo in vista della gara in Spagna.

La Redazione