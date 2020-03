Gravina: “Ho lanciato la proposta playoff e playout”

Il presidente Gravina al termine del CF ha spiegato: «L’auspicio è che, una volta terminata l’emergenza che ci sta colpendo, si possa riprendere il campionato facendo ricorso allo slittamento del calendario, ma abbiamo anche affrontato l’ipotesi secondo la quale il campionato potrebbe avere problemi di ripartenza. Ci sono diverse ipotesi sul tavolo e bisognerà adottare un principio mai previsto nelle nostre norme: potremo scegliere la non assegnazione del titolo, la consolidazione delle posizioni in classifica di quel momento oppure l’introduzione dei playoff e dei playout, una proposta che mi sono permesso di lanciare. Certo è che una non assegnazione dello scudetto sarebbe un atto di grande mortificazione per il valore della competizione sportiva». Le varie componenti federali faranno le loro riflessioni e tra 12 giorni una decisione sarà presa. Fermo restando, ribadiamolo sempre, la speranza di tornare a giocare a inizio aprile e di chiudere i campionati. Congelare la classifica adesso porterebbe a proteste vibranti e ricorsi sia in testa (immaginate cosa direbbe la Lazio di Lotito?) sia in coda (Lecce e Genoa al terzultimo posto a pari punti, ma con un solo scontro diretto giocato). Di certo il sistema calcio riceverà aiuti dal Governo: «Già avanzata e accolta con grande disponibilità dal ministro Spadafora la richiesta di agevolazioni alle società come lo spostamento della parte di contributo fiscale al 30 giugno». Fonte: CdS