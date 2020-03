Il Presidente Getafe, Angel Torres è intransigente: “A Milano non andiamo. Non viaggeremo, non andremo a Milano. Prima di tutto la salute. Questa partita domani non la giocheremo. Il Governo ha detto che non si può viaggiare, non lo faremo. E mi auguro che anche la Roma non viaggi per Siviglia, così da non correre rischi”. Questa la presa di posizione del numero uno del club spagnolo.