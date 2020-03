EURO AVVERSARIO NAPOLI – Problema in difesa per il Barcellona

Nonostante il primo posto nella Liga, oltre ad essere in piena corsa per gli ottavi di Champions League contro il Napoli, il tecnico Setien non convince sul piano del gioco. I calciatori pare non apprezzino a livello tattico come mette la squadra, lo stesso vale per il presidente Bartomeu. “Giocare a porte chiuse contro gli azzurri ci costerà qualcosa come 6 milioni di euro. Almeno non ci sarà la panolada, ovvero la contestazione come avvenne quando cedemmo Ronaldo all’Inter”. Nel frattempo è piena emergenza per il tecnico degli spagnoli. Oltre agli squalificati Busquets e Vidal e agli infortuni di Sergi Roberto, Arthur, Suarez e Dembele, problemi fisici anche per Umtiti. Quindi contro il Napoli davvero sarà dura trovare un undici all’altezza e perciò Setien si dovrà inventare la formazione a meno di recuperi clamorosi.

La Redazione