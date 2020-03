Euro 2020, l’Uefa vuol far giocare gli spareggi a marzo

L’Uefa intende giocare gli spareggi per Euro 2020 il 26 e 31 marzo, ma per alcuni calciatori, soprattutto per quelli che partono dall’Italia, raggiungere le rispettive nazionali potrebbe non essere semplice (problemi con i nostri aeroporti).

In quei giorni Mancini ha due amichevoli: quella con la Germania del 31 sarà a porte chiuse; su quella del 27 a Wembley sarà fatto il punto domani in una conference call con la federazione inglese.

L’obiettivo è giocarle, ma il punto interrogativo è grande.

Con un accordo con i club, la Figc eventualmente può valutare l’ipotesi di far arrivare a Coverciano gli azzurri non impegnati nelle coppe europee con qualche giorno di anticipo. Fonte: CdS