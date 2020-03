Enrique Cerezo (pres. Atletico Madrid): “Stasera a Liverpool giocheremo a porte aperte”

Nel corso del programma di Radio Punto Nuovo “Punto nuovo show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano è intervenuto il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo. “Sappiamo che in questo momento si sta attraversando un periodo complicato, ma l’Atletico Madrid seguirà alla lettera, fidandosi apertamente, le disposizioni dettate dalla UEFA e dagli altri organi competenti. Se ci verrà comunicato di continuare a giocare a porte aperte o chiuse, seguiremo le istruzioni dateci. Questa sera a Liverpool, la UEFA ha dato il via libera per giocare a porte aperte e noi confidiamo nelle scelte fatte da quest’ultima. Allo stesso modo, ci fidiamo degli organi spagnoli e delle autorità sanitarie che ci daranno la possibilità di continuare a giocare in Liga per le prossime due settimane con gli impianti a porte chiuse. Non sta a noi dell’Atletico Madrid commentare o giudicare se siano corrette o errate tali decisioni, a noi sta soltanto seguire queste disposizioni e rinviare qualsiasi decisione alle autorità preposte”.

La Redazione