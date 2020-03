DIFESA – Koulibaly non vuole mancare all'”esame” Messi

Per Gennaro Gattuso le notizie per Nikola Maksimovic non sono buone, rischio di stop di un mese, ma in compenso scalpita Kalidou Koulibaly in vista del Barcellona. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore senegalese non vuole mancare all’esame Messi, una sfida di grande fascino, ma al tempo stesso vuole rientrare per dare una mano alla squadra. Da quando veste la maglia azzurra, l’ex giocatore del Genk non è mai stato fermo così a lungo, colpa della distrazione del bicipite femorale destro subito durante il match contro il Parma. Nell’epoca Sarri e il primo anno di Ancelotti, numeri strepitosi di K2, tra presenze, prestazioni e gol realizzati, compreso nel match contro la Juventus. Quest’anno molti bassi e pochissimi alti, però nella notte del Camp Nou a porte chiuse, lui non vuole mancare.

La Redazione