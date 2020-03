Di Domenico:”Gattuso?Me lo aspettavo avrebbe fatto bene,spero rimanga”

Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodrìguez, è intervenuto su Radio Marte, ecco le sue parole: “Coronavirus in Svizzera? Qui, c’è stato un leggero panico, dato i contatti forti con l’Italia. I paesi intorno a noi, alcuni giocheranno come in Germania, addirittura con le porte aperte. Io sono preoccupato di questa situazione, anche perchè lo abbiamno erroneamente sottovalutato. La UEFA deve fare un Mea culpa, perchè bisognava aiutare le piccole leghe. Porte chiuse inutili, perchè comunque i tifosi venivano in città. Il caso Basilea? La partita non verràgiocata in territorio svizzero, probabilmente le 2 partite si gioicheranno entrambe a Francoforte. Ricardo Rodrìguez? Anche in Olanda è arrivato il Coronavirus e infatti il PSV Eindhoven non giocherà. Il Napoli di Gattuso? Me lo aspettavo avrebbe fatto bene, anche se non era facile per niente, io spero possa rimanere.”