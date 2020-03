Covid 19 – L’Italia femminile rinuncia alla finale con la Germania

Il caso “voli” ieri sera si è esteso anche al Portogallo. Dopo aver verificato che nessuna compagnia aerea avrebbe garantito il rientro della Nazionale Femminile in Italia dal Portogallo da domani, d’intesa con la ct Bertolini e le azzurre, la Figc ha deciso di organizzare per oggi il viaggio di ritorno della squadra. L’Italia dunque costretta a rinunciare alla finale dell’Algarve Cup contro la Germania in un torneo dove le azzurre avevano dimostrato ancora importanti progressi. Successo di rimonta contro il Portogallo, perentoria contro la Nuova Zelanda, ma in casi emergenza e di Coronavirus, il tempo per sfidare in futuro le tedesche ci sarà tempo, la salute prima di tutto.

La Redazione