Covid 19 – Da Insigne e Petagna  assist solidale per gli ospedali

Lorenzo Insigne capitano del Napoli e di Napoli. Per un giorno. Uno importante di lotta al Coronavirus: «Il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cotugno di Napoli ha bisogno del nostro aiuto. Di seguito tutti i dati per effettuare la donazione. Restiamo uniti, restiamo a casa», il messaggio che Lorenzino ha diffuso a mezzo Instagram e che chiunque potrà leggere cliccando l’account, lorenzoinsigneofficial, per acquisire gli estremi di un’eventuale donazione all’azienda ospedaliera specializzata nella cura delle malattie infettive. Anche Andrea Petagna, suo futuro compagno azzurro e attuale attaccante della Spal, ha promosso un’iniziativa tramite social: «Ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione nel mio lavoro e di guadagnare tanti soldi. Oggi più che mai sento la necessità di aiutare chi ha bisogno. Chiunque è a rischio deve essere salvato. Non esistono pazienti di Serie A e Serie B».

In sintesi, una raccolta fondi secondo procedure spiegate sull’account Instagram, andreapetagna. Obiettivo di partenza: «Il primo ospedale che aiuteremo è il Niguarda di Milano: ha bisogno di 5 postazioni di rianimazione dal valore di 350mila euro».Fonte: CdS