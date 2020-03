Coronavirus: Riunione in Spagna, potrebbe fermarsi anche la Liga

Dopo l’Italia anche la Spagna valuta l’idea di fermare il campionato. Secondo quanto riferisce Marca, è attesa nel pomeriggio una riunione urgente per valutare se fermare la Liga e la Segunda Division già dalla prossima settimana. In attesa di indicazioni dalla federazione spagnola, ieri la Liga aveva decretato le gare a porte chiuse, e i calciatori avevano rivolto un appello all’Uefa per non giocare nelle coppe le gare a rischio contagio. Dopo il rifiuto di scendere in campo a San Siro del Getafe contro l’Inter nell’andata di Europa League, si attende la decisione dell’ Uefa. Il presidente Torres ha chiesto un’alternativa per non giocare a Milano o una sospensione del match. Il capo del club madrileno è stato categorico. ‘I miei giocatori non andranno a Milano, nemmeno per giocare a porte chiuse – ha detto. Se dobbiamo perdere la partita a tavolino, lo faremo’.