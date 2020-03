Chiarello: “La Roma non va a Siviglia, il Getafe non vuole venire a Milano, il Napoli dovrebbe andare a Barcellona. Cosa accadrà? Lo capiremo all’ultimo istante, questa polemica non si risolverà in poco tempo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, il giornalista Umberto Chiariello, interviene con il suo EditoNuovo: “Siamo ancora emozionati nel vedere i quattro gol di Ilicic, un genio del calcio emerso tardi. Qualche allenatore ha raccontato di chiamarlo “La vecchina” ma con Gasperini ha trovato la sua massima espressione. Un giorno intervistato Ambrosini gli chiesero quale fosse il calciatore con potenziale inespresso e lui rispose “Ilicic, un fuoriclasse che non ha dimostrato ancora”. Dopo la folgorante apparizione dell’Atalanta, primo caso nella storia di Champions League, oggi c’è la guerra del tutti contro tutti. La Roma non va a Siviglia, il Getafe non vuole venire a Milano, il Napoli dovrebbe andare a Barcellona con deroga del Ministro. Cosa accadrà? Lo capiremo all’ultimo istante, questa polemica non si risolverà in poco tempo”.