Champions League – Cuore Atletico, gelo Liverpool: 3-2 Colchoneros, Reds eliminati! Rimonta PSG

Clamorosa sopresa nelle partite del Mercoledì nel ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. L’Atletico Madrid vince 3-2 in rimonta a Liverpool, dopo il successo dell’andata per 1-0, accede ai Quarti di finale ed elimina i campioni in carica! Gli inglesi segnano con Winjaldum, poi raddoppiano con Firmino nei tempi supplementari ma gli spagnoli ribaltano tutto con la doppietta di Llorente e il gol di Morata, gelando Anfield, e volano ai Quarti di finale. Finisce dunque agli Ottavi l’avventura del Liverpool, che così abdica e cede il titolo dopo solo un anno. Missione compiuta invece per il Paris Saint Germain, che vince 2-0 con il Borussia Dortmund, ribaltando la sconfitta dell’andata per 2-1. I francesi risolvono la pratica con i gol di Neymar e Bernat e volano ai Quarti di finale