Caos voli – Il Napoli, al momento, troverebbe gli scali chiusi

L’emergenza colpisce tutti. Sono giornate frenetiche, il mondo del calcio non può essere immune. È una giornata di caos, anche in Spagna. La Liga ordina le porte chiuse per due giornate, mentre i calciatori invocano lo stop in tutte le categorie. Il governo di Madrid, invece, va duro pesantemente chiudendo la spazio aereo per i voli diretti o in arrivo dalla Spagna fino al 25 marzo. Di fatto, al momento, il Napoli troverebbe gli scali iberici chiusi. Ma anche su questo punto Bartomeu spiega: «Siamo certi che in un modo o in un altro il Napoli arriverà normalmente qui a Barcellona».

