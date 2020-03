Blocco dei voli per la Spagna, possibile rinvio di Barca-Napoli

Aumentano le possibilità di un rinvio di Barcellona-Napoli in programma mercoledì 18 marzo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dopo l’ufficialità della notizia che riguarda la Roma, di non viaggiare verso Siviglia, ed il rifiuto del Governo spagnolo per l’arrivo in aereo. Difficile per gli azzurri viaggiare con un volo diretto a Barcellona, l’alternativa sarebbe arrivare attraverso la Francia. Ma la gara in programma la prossima settimana è ancora lontana, ogni decisone non è da escludere.