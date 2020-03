Setién prepara le prossime sfide tra infortunati e squalificati

CONTATI

Il presidente ha trovato il tempo anche per tirare un po’ le orecchie a Quique Setién, che a cinquanta giorni abbondanti dall’arrivo non è ancora riuscito a instaurare il gioco piacevole che aveva promesso al momento della presentazione ufficiale. «Non posso essere troppo soddisfatto, anche se siamo primi in classifica. Possiamo migliorare ancora molto, ma ci stiamo lavorando».

Nel frattempo, il successore di Ernesto Valverde sta cercando di capire come assemblare due formazioni decenti in vista della sfida di Liga con il Maiorca e, soprattutto, di quella di Champions col Napoli. Al giorno d’oggi, per la trasferta delle Baleari avrebbe a disposizione appena 13 elementi della rosa della prima squadra, contando anche il secondo portiere Neto.

Visto che allo squalificato Lenglet e alla lunga lista di infortunati formata da Luis Suarez, Ousmane Dembelé, Sergi Roberto e Arthur Melo, si è aggiunto anche Umtiti, di nuovo alle prese con le bizze del ginocchio destro. Vista la situazione, pare scontato che il tecnico cantabro, sabato prossimo, consegni una maglia da titolare ad Arturo Vidal e Busquets, esclusi dal confronto con il Napoli per squalifica. Tenui speranze di rivedere, invece, Sergi Roberto nel confronto di Coppa Campioni con i ragazzi di Gattuso. Fonte: CdS