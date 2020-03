Il Napoli proverà a replicare la ragnatela che imbrigliò il Barça

Lunghe sedute video per replicare la ragnatela che al San Paolo ha imbrigliato il Barcellona. Fondamentale il ruolo del tedesco, che dovrà ispirare Fabian e Zielinski e lanciare le punte. È la normalità che va “costruita”, artificiosamente, e bisogna fingere che intorno, in quella bolla, ci sia la vita di sempre. L’allenamento, poi l’analisi (ma a distanza) con la squadra su ciò che è stato studiato.

I video da osservare con cura e, intanto, il caos che è dentro ognuno e che va domato. Ma c’è un domani, e per il momento è cerchiato egualmente d’azzurro per mercoledì 18 marzo, ore 21, nel Camp Nou ufficialmente, da ieri, a porte chiuse. C’è Barcellona-Napoli e bisogna calarsi in questa realtà “viziata”, isolandosi pure con i pensieri e raccogliendoli per quella notte. Fonte: CdS