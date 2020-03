Barcellona/Napoli: i soldi dei rimborsi all’ Ospedale Cotugno

Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse. Il Dpcm emanato dal governo italiano non permette di entrare e uscire dall’Italia. La Spagna ha bloccato tutti i voli provenienti dalla nostra penisola, i tifosi azzurri non potranno seguire gli azzurri in Catalogna. C’è da mettersi all’opera per i rimborsi… Secondo quanto riportato da Il Mattino, gran parte della tifoseria del Napoli, così come fatto anche da quelli dell’ Atalanta, ha colto l’occasione per aiutare il sistema sanitario della città devolvendo i soldi dei rimborsi all’ospedale di Napoli Cotugno. “Nelle tragedie non c’è rivalità, uniti contro il Covid-19”. Perchè così è e così deve essere. (è possibile donare sul sito GoFundMe)