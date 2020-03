Ultime Castel Volturno – Terapie per Maksimovic, differenziato per Elmas e Insigne

Il Napoli questa mattina ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista dei prossimi impegni ufficiali. Si è iniziato con l’attivazione a secco, si è proseguito con il possesso palla, poi seduta tecnico-tattica, chiusura con partitella a campo ridotto. Terapie per Maksimovic, lavoro differenziato per Elmas e Insigne, mentre Malcuit si divide tra campo e palestra per proseguire il recupero.

