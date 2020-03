Ugolini: “Barcellona-Napoli a porte chiuse, in Spagna i casi sono raddoppiati”

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parla dell’ emergenza Coronavirus in vista della sfida di Champions: “Barça-Napoli a porte chiuse? In Spagna i casi sono raddoppiati in un giorno, il problema non abbraccia solo l’Italia. Bisognerà in qualche modo istituire un’unità di crisi a livello europeo per affrontare tutte queste tematiche. Recupero Koulibaly? C’è anche l’opzione Di Lorenzo con Hysaj che rientra, c’è una situazione di organico che consente anche altre alternative, poi è chiaro che il recupero di Koulibaly sarebbe una grande notizia. Anche in Spagna stanno cominciando a prendere provvedimenti rigidi, cerchiamo di capire da qui ad una settimana cosa succederà. In questo momento una settimana è una vita, un lasso di tempo gigantesco, difficile fare previsioni e parlare di formazione, recuperi”.