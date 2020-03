Champions ed Europa League nel caos: C’è apprensione

Il percorso che porterà alla finale di Champions del 30 maggio a Istanbul e a quella di Europa League del 27 maggio a Danzica, insomma, va avanti, ma anche a Nyon, dove le partite delle prossime 72 ore rimangono tutte in calendario, c’è apprensione.

La giornata di ieri certo non ha dato una mano anche perché gli uomini di fiducia di Ceferin inevitabilmente faticano a fronteggiare le situazioni complicate che si stanno creando un po’ ovunque. Avevano già predisposto le porte chiuse per Valencia-Atalanta di stasera e per Inter-Getafe di giovedì, ma poi c’è stato pure il blocco del pubblico da parte della prefettura della capitale francese per Psg-Borussia Dortmund.

Niente tifosi anche per Siviglia-Roma e Olympiacos– Wolverhampton di giovedì e per Roma-Siviglia di giovedì 19. In più la polizia di Basilea ha deciso di non far disputare al St. Jakob Park Basilea-Eintrach di giovedì 19. Si sarebbe comunque giocato a porte chiuse, ma le autorità svizzere non hanno dato il via libera perché non potevano escludere l’arrivo in città di centinaia di fan del club ospite con raduni attorno allo stadio. Toccherà al Basilea adesso individuare un altro stadio omologato. In Svizzera o altrove. Fonte: CdS