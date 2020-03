Il Coronaavirus è diventato un problema, non solo sociale, ma anche a livello sportivo. Le limitazioni potrebbero creare problemi anche al Napoli in vista di ritorno del match contro il Barcellona. “La stop dei voli dall’Italia verso la Spagna obbliga il Napoli a cambiare il suo programma per la trasferta a Barcellona. Se la Uefa conferma la disputa della gara e se non dovessero esserci deroghe il club sarà costretto ad atterrare in Francia e proseguire in bus per Barcellona”.

La Redazione