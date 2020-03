TV LUNA – Coronavius-Uefa, fermiamo anche le competizioni internazionali

Il calcio in questo momento ha bisogno di fare una pausa di riflessione a causa dell’emergenza del Coronavirus che ha bloccato il calcio italiano e il campionato. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter si sfoga in tempo reale. “Ma @UEFAcom_it è un organismo sovranazionale? Mi correggo. Per quanto mi riguarda è assurdo far giocare – sia pure a porte chiuse – Inter-Getafe, Juve-Lione, Roma-Siviglia. Un sito scrive di fantomatiche richieste di rinvio della gara con il Barcellona da parte del Napoli vi informo che ho parlato personalmente con il portavoce del club azzurro che smentisce categoricamente questa notizia”.