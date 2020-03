A seguito del DPCM, la FiGC comunica he la vendita dei biglietti di Italia-Germania è stata sospesa. Gli acquirenti riceveranno il rimborso direttamente dal canale di vendita utilizzato: Vivaticket per i residenti in Italia e Travelclub per chi ha acquistato i biglietti dalla Germania, Svizzera, Austria e Belgio.

Fonte: FIGC