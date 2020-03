Si aggiunge l’Atletico Madrid alle pretendenti di Lozano

Nonostante una stagione non facile e un rendimento al di sotto delle aspettative, con solo tre reti al momento, su Hirving Lozano non mancano le pretendenti. Secondo il Corriere dello Sport, i 50 milioni spesi in estate dal club azzurro, non sono un freno per le società estere come: Everton e West Ham della Premier League e si aggiunge l’Atletico Madrid. La squadra del “Cholo” Simeone sarebbe fatta su misura per le caratteristiche del messicano come dice il portale iberico “Todo Fichajes”. Nel frattempo “El Chucky” vuole in questi finale di stagione mettere in difficoltà nelle scelte Gattuso e giocarsi le sue chance in azzurro, poi in estate si vedrà.

La Redazione