SERIE B FEMMINILE – Sospesi gli allenamenti del Napoli di Marino

Il Napoli Femminile ha seguito e sta seguendo con apprensione le vicende legate alla diffusione in Italia del contagio da Covid-19. Le misure adottate dal Governo e dal Coni hanno decretato la sospensione dei campionati di calcio almeno fino al prossimo 3 aprile.

Nell’ottica della responsabilità civile in primis, e ovviamente della tutela di atleti, tesserati e collaboratori, il Napoli Femminile ha deciso di sospendere gli allenamenti della prima squadra e di tutte le formazioni del settore giovanile (dalla Primavera fino all’attività di base).

Aderiamo di conseguenza alla campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa che rappresenta in questo momento un barlume di speranza per il nostro Paese. Abbiamo nel contempo consegnato alle nostre ragazze un vademecum comportamentale per condividere con loro alcune “accortezze” che possono tornare utili in questi e nei prossimi giorni a tutti i cittadini ed agli atletiin particolare.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile