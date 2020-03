Raiola: “Perché la FIFA deve prendere parte dei nostri soldi? Diciamo basta”

UEFA OK

Mino Raiola punta anche ad accentuare le incomprensioni che esistono fra Fifa e Uefa. Due Governi (mondiale ed europeo) che spesso e volentieri non sono d’accordo nonostante numerosi e logici punti di contatto. Raiola ha le idee ben precise: «La domanda è chiara: perché la Fifa non vuole anche una percentuale su stipendi, trasferimenti, sponsor? Sappiamo come regolamentarci da soli. Perché devono prendere parte dei nostri soldi? In Europa ci organizziamo con i club e non ci sono problemi. Perché dobbiamo passare attraverso la Fifa se con la Uefa ci capiamo? È chiaro, è un gioco di potere. Ecco perché diciamo basta».

SCENARI

Quindi Raiola ha dichiarato guerra alla Fifa sapendo che può fare affidamento anche sull’Uefa. Coalizzando colleghi e rivali per cercare di arginare quello che anche da altri addetti ai lavori viene indicato come un vero e proprio stra-potere della Fifa. Fonte: CdS