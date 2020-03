Porte chiuse per Barca/Napoli si era già capito da un provvedimento delle compagnie aeree

Negli ultimi giorni, di pari passo con l’escalation su scala europea della diffusione del virus si è iniziato a capire che qualcosa potesse cambiare anche circa le procedure di prevenzione per Barcellona-Napoli. A partire dalle compagnie aeree che già nella settimana scorsa avevano annullato i voli diretti a Barcellona (e non solo) con partenza dall’Italia. Poi pian piano si è capito che l’andamento della decisione da parte del calcio spagnolo (e poi successivamente da parte della Uefa, organo supremo in materia) potesse essere quello della chiusura. Per l’ufficialità, ovviamente, bisognerà aspettare ancora. Già stamattina alle 9 è previsto un vertice dal quale potrebbe emergere una decisione definitiva. Poi bisognerà aspettare un comunicato, così da consentire a tutti le procedure di rimborso del tagliando già acquistato.