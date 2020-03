Napoli, sospesi tutti gli allenamenti delle selezioni giovanili

L’emergenza Coronavirus non può lasciare indifferenti, il mondo del calcio deve adeguarsi alle regole per tutelare la salute pubblica e di conseguenza rispettare le leggi del Paese. Lo fa anche il Napoli, che, come si legge su il Corriere del Mezzogiorno, ha deciso di sospendere gli allenamenti delle selezioni giovanili. Fino al 15 marzo è sospeso ogni “ritrovo” delle formazioni giovanili, tutte le selezioni del genere – dalla Primavera agli under 17, 16 e 15 e così via – non si alleneranno almeno fino a fine settimana. Una precauzione necessaria, visto anche quanto stabilito dal Coni ancor prima della decisione del Governo. Per tutti, ovviamente, la priorità è la salute.