Mazzata per Gattuso: Si ferma anche Nikola Maksimovic

STOP MAKSIMOVIC

Gli esami strumentali confermano i timori: Nikola Maksimovic ha rimediato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Lo stop previsto va dai 21 ai 30 giorni. Ovvio, che è evidente che in vista di Barcellona è una grande notizia, perché a questo punto, a meno che Koulibaly non faccia passi da gigante in questi giorni (molto dipende da lui), al Camp Nou andrà in campo la coppia centrale Manolas-Di Lorenzo. Il giocatore serbo si era fermato nell’allenamento di venerdì, convinto di avere avuto soltanto crampi. Invece, ora, arriva lo stop. Fonte: Il Mattino