L’Uefa studia il mini rinvio di Euro2020 e salva le Coppe, Napoli incluso

I contatti ieri tra i vertici della Figc e quelli dell’Uefa si sono sprecati anche perché i nostri dirigenti hanno sottolineato la necessità di spostare avanti l’inizio di Euro 2020 per avere una settimana in più, dal 24 al 31 maggio, dove piazzare un paio di giornate in campionato da recuperare (le prossime due che salteranno con lo stop). Il tutto con la speranza che dal 3 aprile si riprenda a giocare, altrimenti… Il problema che ha adesso la Serie A in futuro potrebbe riguardare altre nazioni e, anche se Ceferin al momento non ha dato aperture, il dossier è sul suo tavolo. Oggi ci saranno nuovi contatti, ma siccome il testo del decreto del nostro Governo prevederà che in Italia si possano giocare le partite delle coppe europee a porte chiuse, il cammino di Juventus, Inter, Atalanta, Napoli e Roma al momento è salvo.