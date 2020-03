Lo Monaco: “Rinviare l’Europeo? Se sarà necessario. Ma i veri problemi sono altri”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere Federale LegaPro: “Il nostro popolo soddisfa pienamente i casi di cautela da adoperare in casi del genere, il problema esiste e non oso immaginare se dovesse arrivare con tale violenza al Sud cosa può succedere, visto il nostro problema sanitario. Il problema è di una gravità unica, siamo passati attraverso altre situazioni del genere, ma questa è di una portata diversa. La speranza è che si possa tornare alla normalità al più presto, intanto bisogna procedere con cautela. Penso che per tutto il calcio italiano si andrà verso il blocco, non solo di Serie A. A questo livello c’è bisogno dell’intervento della FIFA, non si può pensare che con tanta gravità l’Italia affronti questo problema da sola. Quest’emergenza coinvolge tutta Europa, ci saranno interventi anche a favore delle aziende che trasmettono che subiscono un danno. I danni di società sono notevoli, le 60 squadre di Serie C possono chiudere, pensare a fare altre cose, con i rimborsi da effettuare diventa davvero difficile. E’ chiaro che oggi si dibatterà di tutto, sul fatto di fermare il campionato e assegnare lo scudetto alla Juve penso sia difficile che si verifichi, sono più probabili slittamenti, ma c’è il rischio che saltino gli Europei. Si deve tenere controllo dell’evoluzione, ma ad oggi la cosa più normale è fermarsi. Il Coronavirus è un fenomeno che non riguarda solo noi, va controllata con la giusta prevenzione, è inevitabile che bisogna stare sul pezzo. Alla fine se le condizioni fossero tali da non poter disputare l’Europeo, il problema è fino ad un certo punto, i problemi veri sono altri”.