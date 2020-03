Liga: La Real Sociedad batte l’Eibar portandosi al quarto posto

Martedì 10 marzo ore 20:00

Eibar-Real Sociedad 1-2 Oyarzabal (R) 16′, W. Jose (R) 75′, Charles (E) rig. 90′

Primo tempo. Gli ospiti alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 15′ si guadagnano un calcio di rigore che lo specialista Oyarzabal trasforma per l’1-0, al 29′ l’arbitro assegna un penalty anche in favore dell’Eibar ma Orellana si lascia ipnotizzare da Remiro sprecando tutto. Nel finale di tempo non arriva la reazione degli armeros così al duplice fischio si va a riposo con gli azulblancos in vantaggio.

Secondo tempo. Nella ripresa Orellana prova a riscattarsi con un missile dal limite ma Remiro si dimostra provvidenziale in tuffo, al 75′ arriva invece il raddoppio ospite con perfetto rasoterra di Willian Jose che si insacca a fil di palo. Nel finale di gara Charles accorcia le distanze trasformando un calcio di rigore ma al triplice fischio la Real Sociedad conquista la vittoria.

Classifica

Barcellona 58-Real Madrid 56-Siviglia 47-Real Sociedad 46-Getafe 46-Atletico Madrid 45-Valencia 42-Villarreal 38-Granada 38-Athletic Bilbao 37-Osasuna 34-Betis 33-Levante 33-Alavés 32-Valladolid 29-Eibar 27-Celta Vigo 26-Mallorca 25-Leganés 23-Espanyol 20