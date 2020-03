Diaconale: “Non sarà facile imbrogliare il presidente Claudio Lotito…”

In queste ore di fibrillazione la Lazio rispolvera il caso dello scudetto negato nel 1915. Attraverso un lungo post su Facebook del portavoce del club Arturo Diaconale. «Da fronteggiare non c’è solo la paura da Coronavirus. Almeno per quanto riguarda i tifosi della Lazio c’è una seconda preoccupazione che potrebbe venire definita come il frutto della sindrome da scudetto negato del 1915.

La paura, in altri termini, è che il campionato in corso faccia la fine di quello interrotto dallo scoppio della Grande Guerra e che come allora l’interruzione divenne l’occasione per negare alla Lazio il riconoscimento di uno scudetto. Scatta l’antico timore che, in una situazione di massima incertezza provocata dall’emergenza sanitaria, gli interessi dei grandi club possano scattare ai danni della società biancoceleste.

Ma non bisogna abbandonarsi alla sindrome da scudetto negato. Non sarà facile imbrogliare il presidente Claudio Lotito da parte di ministri demagoghi e dirigenti irresponsabili». Fonte: CdS