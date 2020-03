La Lega Calcio avrebbe preferito giocare a porte chiuse

Il Governo annuncia la sospensione dello sport ma si attende solo la comunicazione ufficiale della Lega Calcio. Secondo il Corriere della Sera, ha preso atto del nuovo provvedimento, anche se avrebbe preferito continuare a giocare a porte chiuse. “Ieri in via Rosellini si è svolto l’ennesimo consiglio straordinario per fare il punto della situazione ed è emerso che è inutile sfidare il governo in materia di legge” si legge sul quotidiano. L’ufficialità degli organi calcistici arriverà a breve, la Serie A si ferma, chissà fino a quando.