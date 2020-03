E’ ufficiale il rientro delle azzurre della CT Milena Bertolini in Italia. Le Azzurre avrebbero dovuto giocare domani alle 19:45 la finale dell’Algarve Cup contro la Germania. Per l’emergenza Coronavirus sono stati sospesi i voli da e verso l’Italia. Motivo per cui i vertici del calcio femminile ha deciso di far rientrare le giocatrici.