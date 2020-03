Il Napoli ha chiesto il rinvio della partita di Champions League contro il Barcellona valevole per gli ottavi di ritorno. Secondo il club azzurro, infatti, non ci sarebbero i presupposti per disputare la partita della competizione europea attualmente. Proprio questa mattina i vertici di Barcellona e Governo catalano, peraltro, si stanno riunendo per decidere le porte chiuse o meno al Camp Nou. Sono attese ufficialità e aggiornamenti.