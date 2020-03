Ghirelli: ” Siviglia-Roma? Alla fine penso si giochi la gara in Spagna!”

Quest’oggi, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “C’è un decreto del governo che consente di giocare le coppe europee, adesso c’è in corso una trattativa con la Uefa e la Spagna per il fatto che la Roma possa giocare o no l’andata dell’ottavo di finale di Europa League a Siviglia, ma alla fine penso si giochi. C’è l’intervento della Figc e della Uefa per consentire alla Roma di giocare”