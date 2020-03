Firmato dal presidente Conte il decreto “Stop alla Serie A, sì alle Coppe”

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm che estende a tutta l’Italia i provvedimenti già adottati alla Lombardia e a 14 province del nord per fronteggiare il coronavirus. Nel testo c’è anche lo stop ai campionati di tutti gli sport, tra i quali il calcio: “Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione “io resto a casa“. Ci sarà l’Italia come zona protetta – spiega Conte – non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo. Penso anche al campionato di calcio, tutti anche i tifosi devono prenderne atto“. Il testo del dpcm però contiene un’eccezione per le gare delle coppe europee e dei tornei internazionali che si giocheranno in Italia: “Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico“.Fonte: CdS