Tre compagini di serie A al momento dicono no agli allenamenti

Stop agli allenamenti per Fiorentina, Milan e Cagliari.

Data l’emergenza per il coronavirus e le relative disposizioni la Fiorentina sospenderà a partire da domani tutti gli allenamenti della prima squadra. Il provvedimento sarà attivo al momento fino a data da destinarsi come comunicato dal club viola attraverso i propri canali ufficiali. Lo stesso Centro sportivo ‘Davide Astori’ rimarrà chiuso e tutti i dipendenti della società lavoreranno da casa con attività comunque ridotta. Si legge su Ansa che anche il Cagliari si ferma: allenamenti sospesi, si riprende sabato prossimo alle 15. L’ultima partita giocata dai rossoblù è stata quella con la Roma dell’1 marzo. Ed è stata la gara (sconfitta casalinga 4-3) che ha deciso la sorte del tecnico Rolando Maran, sostituito in panchina da Walter Zenga. Ma, tra un rinvio e l’altro, l’ex portiere della Nazionale non ha potuto ancora preparare la squadra per una partita di campionato: il Cagliari è sceso in campo alla Sardegna Arena, ma solo in un’amichevole con l’Olbia a porte chiuse (1-0, gol di Simeone). Si accoda il Milan. Niente allenamenti a Milanello fino a domenica 15 marzo compresa. La prima squadra tornerà al lavoro, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14.00. Questa la decisione del club rossonero dopo lo stop al campionato deciso dal Governo.