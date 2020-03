DIFESA – Out Maksimovic, si scalda Koulibaly

L’allenamento di ieri pomeriggio ha portato in dote a Gennaro Gattuso due buone e una cattiva notizia. Le buone riguardano Meret e Koulibaly, come riporta il Corriere dello Sport, il portiere friulano si è allenato in parte con il gruppo, cercando di sentire meno dolore al fianco che si porta dalla gara interna contro l’Inter. Il difensore senegalese, sente sempre più la fiducia a livello fisico e dovrebbe essere pronto per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Maksimovic invece non ci sarà al Camp Nou e ne avrà per un mese, quindi in tempo per riprendere quasi certamente in campionato.

La Redazione