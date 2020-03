De Laurentiis non perde tempo e ha chiamato Mendes per il contratto di Gattuso

De Laurentiis guarda al futuro. E lo fa adesso, in questi giorni di caos, del domani senza certezze. Non ha bisogno di attendere piazzamenti in campionato o dove arriverà il Napoli in Champions, non ha bisogno di aspettare l’esito della Coppa Italia. Aurelio De Laurentiis ha deciso: vuole Rino Gattuso alla guida del nuovo Napoli che questa estate verrà rifondato. E ha chiamato domenica pomeriggio Jorge Mendes, il suo agente, per cominciare a trattare il prolungamento, fissando anche un appuntamento: a Barcellona, alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale, la prossima settimana. De Laurentiis sgombra tutti i dubbi, ne ha avuti dopo i primi passi falsi che lo hanno spinto a guardarsi attorno (c’era Juric nel mirino). Ma Ringhio gli ha fatto cambiare idea: ha stregato tutti, il patron compreso. E anche i tanti rivoltosi che in questo gruppo hanno fatto il bello e il cattivo tempo. È l’uomo giusto per gestire il futuro. E l’incontro della prossima settimana servirà a capire anche le richieste di Gattuso: il prossimo anno, andrebbe a guadagnare 1,5 milioni di euro. Oltre i diritti di immagine che, in parte sono stati ceduti al Napoli. L’ipotesi è quella di rivedere tutto: nuova scadenza (2023) e nuovo ingaggio. Un triennale, dunque, è sul tavolo. In cui inserire le solite clausole che consentirebbe, in ogni caso, alla fine di ogni anno di liberarsi l’uno dell’altro. Il nuovo ciclo che partirà, con i tanti big che hanno fatto la storia del Napoli sull’uscio della porta, dovrebbe dunque avere la firma di Gattuso.Fonte: Il Mattino