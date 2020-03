Champions League – SpazzIaLICIC, Atalanta magica: 4-3 a Valencia, Dea ai Quarti

La favola dell’Atalanta in Champions League continua. I bergamaschi vincono 4-3 a Valencia nel ritorno degli Ottavi di finale, dopo la vittoria all’andata per 4-1, e volano ai Quarti. Partita bellissima e divertente al Mestalla con un unico indiscusso protagonista: Josip Ilicic! Lo sloveno comincia il suo show, segnando su calcio di rigore al 1′ min. Gameiro pareggia per il Valencia al 21′ min ma gli ospiti tornano avanti con Ilicic ancora su rigore al 43′ min. I padroni di casa ribaltano la situazione nella ripresa con Gameiro (51′ min) e Torres (67′ min). La Dea pareggia però al 71′ min sempre con lo sloveno, che poi completa la sua magica serata con il poker al 82′ min. L’Atalanta sogna, dimentica per una notte la psicosi del coronavirus ed è tra le otto regine d’Europa