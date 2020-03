Champions League al 45′: Ilicic trascina la Dea, male invece Mou

Martedì 10 marzo ore 21:00

Valencia-Atalanta 1-2 Ilicic (A) rig. 3′ rig. 43′, Gameiro (V) 21′

VALENCIA (4-4-2): Cillessen, Wass, Coquelin, Diakhaby, Gaya, F. Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Rodrigo. A disposizione: Domenech, Guillamòn, Florenzi, Kang-In, Guedes, Cheryshev, Sobrino. Allenatore: Celades.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Djimsiti, Caldara, Palomino, De Roon (Zapata 44′), Freuler, Hateboer, Gosens, Pasalic, Gomez, Ilicic. A disposizione: Rossi, Czyborra, Castagne, Tameze, Malinvskyi, Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Hategan.

Ammoniti: Coquelin (V) 33′, Diakhaby (V) 42′.

Note: recupero p.t. 4′.

Primo tempo. Al 2′ Ilicic entra in area e punta Diakhaby che stende l’attaccante nerazzurro così l’arbitro assegna un penalty alla Dea, dal dischetto parte lo stesso Ilicic che sblocca il punteggio con una rasoiata centrale. Al 9′ Rodrigo lascia partire un missile mancino dai 25 metri ma Sportiello in tuffo respinge, al 21′ Gameiro si fionda su una respinta corta di Palomino e trafigge Sportiello pareggiando i conti. Nel finale di tempo l’arbitro si dirige al monitor a bordo campo per valutare un tocco di mano di Diakhaby in area assegnando il secondo penalty ai bergamaschi, prende la rincorsa dagli undici metri ancora Ilicic che non sbaglia incrociando col mancino per il 2-0 che chiude i primi 45 minuti al Mestalla.

Martedì 10 marzo ore 21:00

Lipsia-Tottenham 2-0 Sabitzer (L) 10′ 21′

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Werner, Schick. A disposizione: Mvogo, Adams, Frsberg, Haidara, Lokkman, Olmo, Poulsen. Allenatore: Nagelsmann.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris, Aurier, Alderweireld, Tanganga, Sessegnon, Dier, Winks, Lo Celso, Alli, Lamela, Lucas. A disposizione: Gazzaniga, Fernandes, Ndombele, Parrot, Skipp, Vertonghen, Walcott. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Del Cerro.

Ammoniti: Sessegnon (T) 34′, Winks (T) 45’+2′.

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. I padroni di casa alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 10′ sbloccano il punteggio con perfetto tiro a fil di palo di Sabitzer che sfrutta l’assist di Timo Werner, al 22′ arriva la doppietta del numero 7 del Lipsia con un preciso colpo di testa sul suggerimento di Angleino. Il Totteham fatica a reagire e al 29′ Werner aggancia la sfera solo davanti al portiere ma Lloris riesce a fermare il centravanti di Nagelsmann, nel finale di tempo Lo Celso prova a fare tutto da solo e arrivato al limite lascia partire un tiro strepitoso respinto dal provvidenziale Gulacsi così al duplice fischio si va a riposo col doppio vantaggio tedesco.